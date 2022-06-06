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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200’den 3 bine çıkacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200’den 3 bine çıkacak.”

Politika 06.06.2022, 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200’den 3 bine çıkacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200’den 3 bine çıkacak.”

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