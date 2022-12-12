Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri iç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz."