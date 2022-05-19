banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Cüneyt Çakır 2022 Dünya Kupası'nda yok!
Cüneyt Çakır 2022 Dünya Kupası'nda yok!
SON DAKİKA: 'Benzine indirim kapıda'
SON DAKİKA: 'Benzine indirim kapıda'
Bir alkol grubuna daha zam geldi
Bir alkol grubuna daha zam geldi
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Gençlerimizin her kaybı Türkiye’nin kaybı olmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,” Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye’yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. gençlerimizin her kaybı Türkiye’nin kaybı olmuştur. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belirli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor artık. Biz TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz” dedi.

Politika 19.05.2022, 20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Gençlerimizin her kaybı Türkiye’nin kaybı olmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,” Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye’yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. gençlerimizin her kaybı Türkiye’nin kaybı olmuştur. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belirli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor artık. Biz TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programında konuştu.

Gençlerin bayramını tebrik eden Erdoğan," Milli mücadelenin habercisi olan 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan İstiklal ateşini düşmanı İzmir’de denize dökerek zafere ulaştıran odumuzun başkomutanından erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Dün olduğu gibi bugünde istiklal be istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. İlk gençlik yıllarımdan beri hayatını medeniyet, adalet ve hak davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş nice sınmalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki; hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldanmayın. İmkanların katlığına teslim olmayın. Önünüze çıkan engellerden korkmayın. Bunların hiç biri sizin kalbinizde büyüttüğünüz hedeflerinizden asla sizi uzaklaştırmasın" dedi.

Gençlerin tarihinden aldığı bir güç olduğunu söyleyen Erdoğan," Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek, Türkiye’yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ- sol, kimi zaman alevi- suni, kimi zaman ilerici- gerici, kimi zaman Türk- Kürt diyerek birbirine düşürülen gençlerimizin her kaybı Türkiye’nin kaybı olmuştur. Biz gençlerimizi bu ayrımlardan Gençlerimizi kucaklayan anlayışla Türkiye önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. 15 Temmuz’da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında bu gençliği buldular. Bu tablo bile gençlerimize güvenimizin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir" diye konuştu.

Pek çok alanda kendini ispatlamış gençlerle program vesilesiyle bir arada olduğunu söyleyen Erdoğan," Türkiye’nin en büyük kapalı salonunda 5 bin kişilik bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Biz artık hedef Paris diyoruz. Tokyo’yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla yolumuza devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonumuzu dinledik. Şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce dünya Boks Şampiyonasında yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam 4 tane finalistimiz var. Dörtte dört yapar mıyız yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz. Türkiye’de sayısı 2 buçuk milyonu bulan faal sporcularımız içinden şanlı bayrağımızı göndere çekecek, orada dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerle her fırsatta bir araya geldiklerini kaydeden Erdoğan, NFT üreten gençlerin başarılarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Erdoğan,” Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belirli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor artık. Biz TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Sizlerin her birinde hiç durmadan hiç duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştirerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Gençlerimiz; kimi akademik alandaki, kimi mesleğindeki, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, en büyük güç kaynağıdır. En büyük enerji ve moral kaynağım, gençlerimizin yüzünde gördüğüm heyecan kararlılık, umut olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Gençleri önceleyen projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyleyen Erdoğan," Cedi evladımızla burada buluştuk. Basketbol milli takımımızda artık bir numara olacak. En sonunda beni alıştırdılar zaten. Mehmet karşı takımda oynuyor. Parti çalışmalarımızda da hükümet çalışmalarımızda Yaptığımız tüm programlarda, projelerde, uygulamalarda önceliği hep gençlerimize veriyoruz. Açtığımız üniversitelerde talepte kontenjanı aynı seviyeye getirdik" dedi.

Türkiye’de 207 üniversite olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite olmayan il olmadığını söyledi. Erdoğan," Öğrenci, üniversiteye gideceğine, hocalarımız öğrencilerimizin olduğu o illere gitsin. Batı’da ne varsa Doğu’da da o olacak dedik ve bunu başardık. Gençlerimizin barınma talebi vardı, Yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkarttık. Burs ve kredi miktarlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. En küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce salon ve saha inşa ettik. Seçilme yaşını önce 25’e, sonra 18’e indirdik. 399 gençlik merkezi açtık. Yaşlandıktan sonra değil 18 yaşındaki genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verilir bunu bizzat gelsin parlamentomuzda yaşasın ve yapsın istedik. Şuanda bu var. Gençlerimiz ne istiyorsa biz onu hayata geçirecek imkânları sağladık. Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır.21 Mayıs’ta Adana’da gençlerimizin düzenlediği Gençlik Şölenimizde 10 binlerle bir araya geleceğiz. Şölende gençlerimizin heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadı’ndaki şölenimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli sporcular ve çok sayıda genç katıldı.

( HK-

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
15°
açık