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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."

Politika 28.09.2022, 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."

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