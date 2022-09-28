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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."
Politika 28.09.2022, 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak yok."