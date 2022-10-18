Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bir müjde vermek isterim. Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Yaz stajı için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023 ‘ten itibaren asgari ücret sevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bir müjde vermek isterim. Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Yaz stajı için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023 ‘ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz."