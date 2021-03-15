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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: “Sakın örnek almayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örneklerin olduğuna dikkat çekti ve gençlik kollarına seslenerek, “Mesela, halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela, ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece siyaha beyaz, beyaza siyah diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın” dedi.

Politika 15.03.2021, 16:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: “Sakın örnek almayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örneklerin olduğuna dikkat çekti ve gençlik kollarına seslenerek, “Mesela, halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela, ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece siyaha beyaz, beyaza siyah diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, Gençlik Kolları başkanlığını yürüten Ahmet Büyükgümüş başta olmak üzere AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları başkanlığı görevini ifa eden isimlere şükranlarını sunarken, kongrede Gençlik Kolları başkanlığına aday gösterilen Eyüp Kadri İnan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda 35 yaşın altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 milletvekili, belediyelerde ise bin 472 meclis üyesinin vazife yaptığını belirterek, “Gençlik kollarımızda yetişen arkadaşlarımız belli bir yaşı gelince tüzüğümüz gereği buradaki görevlerini bırakarak ana kademede veya diğer birimlerimizde devam ediyorlar. Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. Gençlik Kollarımız, şu anda Türkiye’nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi parti de şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok” dedi.

AK Parti olarak Türkiye’ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken, kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi 18 yılda cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5-10 katını kazandıran AK Parti’nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti’nin bugün ki temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlersiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında, 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek yarının büyük ve güçlü Türkiye’sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt’ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız. Sadece geçtiğimiz asrın başından buyana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım’ın neslisiniz. Yemen’de, Kudüs’te, Kut’ül Amere de siz vardınız. Balkanlar’da, Çanakkale’de, Galiçya’da siz vardınız. Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, Maraş’ta siz vardınız. İstiklal Harbi’nde, Sakarya’da, Dumlupınar’da, İzmir’de siz vardınız. Kıbrıs’tan Irak’a ve Suriye’ye, Karabağ’dan Libya’ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım’ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK’lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü’ler, Eren Bülbül’ler sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ’cuları hüsrana uğratan Ömer Halisdemir’ler, Abdullah Olçok’lar, Erol Olçok’lar sizlerdiniz. Çünkü siz Asım’ın nesliydiniz. Siz binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan alperenlerdiniz. Siz bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız. Sizler oyunda, oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih’in torunlarısınız. Sizler, üniversite de ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye’yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleri ile donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan’ın inancının, Osman Bey’in ferasetinin, Yavuz’un cesaretinin, Abdülhamit Han’ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal’in azminin bugün ki temsilcilerisiniz. Sizler inşallah geleceğin Türkiye’sinde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım’ın neslisiniz. Yarının Türkiye’si sizlerin, Asım’ın neslinin omuzlarında yükselecektir. Ülkenin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır.”

“Hayal kurun”

Gençlere, hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe büyük sıfatıyla geçen tüm Fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de rabbimize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz ilmin sonu felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz hayalimizi de, hedefimizi de, hayatımızı da, mücadelemizi de Allah’ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. Bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da, istikametini de, enerjisini de gasp etmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki, uzunca bir süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller kurmaya başladık işte o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, özellikle de gerçek gücümüzü görmeye başladık” diye konuştu.

“Korkaksın, bitiksin”

Siyasi hayatları boyunca vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, “15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanına indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı, hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha sonra ne dedi? ‘Haberim olsaydı beklerdim’ dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların işi değil, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek. Sandalda kürek değil yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bununla kalmadık ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını da kurduk. Gençlerimiz ise kimi projesini hazırladığı bilgisayarıyla, kimi sınır ötesi harekatlarda silahıyla, kimi fikrini ve yüreğini yansıttığı kalemiyle velhasıl her biri kendi alanında sesi ve nefesiyle daima yanımızda oldu. Ben böyle bir gençliğe sahip olduğum için Allah’a hamdediyorum” dedi.

“Bugün burada şu karşımda duran AK gençliği ülkesi ve milleti için büyük hayalleri olan nesillerin temsilcisi olarak görüyorum” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, “Şu karşımda duran AK gençliği milletimizle birlikte tüm mazlumların, mağdurların, tüm insanlığın ümidi olarak görüyorum. Şu karşımda duran AK gençliği, ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan o korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmanla yoğrulmuş inancın, azmin, kararlılığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz. İnşallah teşkilatımıza tabi gençlere inşallah bu kongreden sonra birer safahat dağıtacağız. Bu safahat gençlerimizin yastık altı kitabı olacak. Sürekli onunla haşır neşir olacaklar. Ve iman dolu yüreklerinizde gerektiğinde dünyaya meydan okuyacak İstiklal Marşımızda verilen mesajları tüm benliği hıfzetmiş gençlerimizsiniz. Sizlerle birlikte girdiğimiz her mücadelenin sonu elbette zaferle sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı.

"Sakın örnek almayın"

Her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örneklerin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şu sözlerle noktaladı:

“Mesela kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Sakın örnek almayın. Unutmayın köksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılıp gitmesi gibi bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Mesela, hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı, çarpıtmayı siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraların önünde sonunda dönüp sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu vardır. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz o engin ferasetiyle ülkesi için çalışanla kendisi için çalışanı mutlaka tefrik eder, herkese hak ettiği muameleyi sandık önüne geldikleri zaman verir. Mesela, halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela, ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece siyaha beyaz beyaza siyah diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı, sığlığı, tembelliği özellikle yüceltmeye kalkanların akıbeti de hep mahcubiyettir. Mesela, lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Mesela, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şeyi borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep çok acı şekilde bitmiştir. Mesela, kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın.”

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘Çanakkale Savaşı Bez Levha’ hediye edildi.
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