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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Türkiye’de, Sosyal Hizmet bölümleri aslında Uygulamalı Sosyoloji’dir ve Sosyoloji’ye bağlanmalıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi.”
Politika 27.04.2022, 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi.”