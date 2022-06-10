Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz 19 yıldır fiilen faaliyet göstermektedir. Bugün 30 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz kendi alanında önde gelen yapılar arasında yer almaktadır. Yeni programlar ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyoruz. Birliğimizin kökleri Türk Konseyi’ne dayanıyor. Konsey geçtiğimiz yıl İstanbul’daki zirvesinde aldığı bir kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesinin 30’uncu yıl yapılan bu değişiklik Türkmenistan’ın da gözlemci olarak katılmasıyla çok daha anlamlı hale geldi. 2040 vizyon belgesi de teşkilatın geleceğine ilişkin önemli adım oldu. Binali Yıldırım Bey’in yer aldığı Aksakallılar heyetini maziden atiye kurduğumuz köprünün bir sembolü olarak görüyorum. Halihazırda 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. Kökleri birkaç asırlık değil binlerce yıllık köklü bir geçmişten bahsettiğimizi unutmamalıyız. Karşımızda aradan geçen onca zamana rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler aynı gönül bağı altında buluşan devletler gerçeği var. Bu tablo hepimizi çok daha parlak geleceğin beklediğine işaret ediyor. Bu tablo aynı zamanda bize hepimizin çok daha parlak bir geleceğin beklediğine işaret ediyor. Beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz” dedi.

“Çıkarlarına uygun şekilde işbirliği yapanların birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarına çifte standart olarak görüyoruz”

Hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün olup bitenlerden ibret alarak hareket etmemiz gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya Coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. İşbirliğimiz coğrafi, demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Atalarımız ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ diyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın ve birliğimizin etkisini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını böyle temin edebiliriz. Bunun için birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda ortaya koyduğu çalışmaları arttırmalıyız Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için eşsiz bir zenginliktir. Günümüzde İpek Yolu gibi kadim yollar yeni demiryolu ve karayolları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. BM başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışması yaygınlaşıyor. Krizlerin pençesinde kıvranan toplumlar kendilerine yeni çıkış yolları arıyor.

Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabii bir durum olamaz. Kendi aralarında çıkarlarına uygun şekilde gizli veya açık her türlü işbirliğini yapanların birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarına çifte standart olarak görüyoruz. Şehirlerimizi tarihi ve kültürel özelliklerini gözeterek geliştireceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz. Şehirlerimizi birikimlerimizi paylaşarak ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir araya gelmek bunun ilk adımıdır. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek başarının ta kendisidir. Türkiye yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Tüm Bunları siyasi bir söylem olarak değil kalbimizden gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Sizlerin de bizlere aynı duygularla yaklaştığınızdan en ufak bir şüphem yoktur. Belediyedeki çalışmalarımızı Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yürüten bir kadroyuz. Burayı da birlik ve beraberlik yerelden başlar yaklaşımıyla daha büyük hedeflere daha büyük vizyonlara yönelik yol almamızı sağlayacak bir platform olarak kabul ediyorum” diye konuştu.