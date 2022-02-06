Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun temennisi ileten Putin’e teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kendisi ve eşinin geçirdiği Covid-19 hastalığı nedeniyle ilettiği geçmiş olsun temennisi için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir telgraf ileterek, Covid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.