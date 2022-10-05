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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlik ve Yerel Yönetimler” Temalı “Tam Bana Göre Festival” Programı’na katıldı.
Politika 05.10.2022, 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlik ve Yerel Yönetimler” Temalı “Tam Bana Göre Festival” Programı’na katıldı.