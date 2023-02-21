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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada “Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. 200 bin konut inşasına başlıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada “Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. 200 bin konut inşasına başlıyoruz” dedi.
Politika 21.02.2023, 19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada “Zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmeler imzalandı. 200 bin konut inşasına başlıyoruz” dedi.