Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gaz merkezi) "Büyük ihtimalle Türkiye bu işin bir hub’ı oluyor. En yakın merkez olarak da şu an itibariyle Trakya Bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve oradan Tabii Avrupa’ya dağıtımını yapmak mümkün olacak"

- "Bay Kemal Amerika’daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini iftiralarıyla aydınlığa kavuşturuyor. Bay Kemal Kendisine ezberletileni konuşmaya başladı"

- "Yakında zillet ittifakı dağılacak. Onların ömrü uzun değil. Renkleri bir defa çok değişken. Seçim meydanında birinin söylediğini öbürü reddedecek"

- " Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmalardan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz"