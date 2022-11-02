Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaz merkezi) Büyük ihtimalle Türkiye bu işin bir hub’ı oluyor. En yakın merkez olarak da şu an itibarıyla Trakya Bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve oradan Tabii Avrupa’ya dağıtımını yapmak mümkün olacak."