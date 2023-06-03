Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah"
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLMESİNİN ARDINDAN BEŞTEPE’DE BULUNAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE BİRÇOK DEVLET BAŞKANININ KATILIMIYLA BİRLİKTE CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ’NE KATILDI.
Politika 03.06.2023, 18:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde birçok devlet başkanının katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katıldı. Erdoğan gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah” mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah”