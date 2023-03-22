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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh’i kabul etti.
Politika 22.03.2023, 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöresel kıyafetleriyle güven mektubu sundu. Conteh’in ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.