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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu.
Politika 09.10.2022, 14:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretleri sırasında turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.