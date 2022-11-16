Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi’nin yapıldığı Bali’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Endonezya’nın Bali Adası’ndan temaslarını tamamlayarak ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında geldiği Endonezya’nın Bali Adası’nda temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak “TRK” ile Bali Adası’ndan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu tarafından Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda uğurlandı.

İstanbul’a hareket eden uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer alıyor.