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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 26.05.2022, 15:04 26.05.2022, 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

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