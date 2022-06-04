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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”
Politika 04.06.2022, 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”