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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”

Politika 04.06.2022, 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik”

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