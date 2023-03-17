Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ‘yü resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ‘yü resmi törenle karşıladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ‘nün bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Niinistö, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, muhafız alayı tören kıtasını ’Merhaba asker’ diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Niinistö merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.