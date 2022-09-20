Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol’u tanıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u tanıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol’u tanıştırdı.

Güney Kore Devlet Başkanından Erdoğan’a övgü

Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Suk-yeol’un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore’ye bir ziyaret planladığını belirterek, “Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var” dedi. Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de ayaküstü sohbet etti.