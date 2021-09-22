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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Politika 22.09.2021, 03:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Görüşmede, konuk Cumhurbaşkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

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