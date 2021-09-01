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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre’yi kabul etti.

Politika 01.09.2021, 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen törende Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Algabre’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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