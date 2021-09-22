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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.

Politika 22.09.2021, 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi’nin açılışı için geldiği ABD’nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkevi’nde kabul etti.

Görüşmede, eski Gençlik ve Spor Bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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