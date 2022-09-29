Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Türkiye Ekonomi Modelimizin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Türkiye Ekonomi Modelimizin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.
Politika 29.09.2022, 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Türkiye Ekonomi Modelimizin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.