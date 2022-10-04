Cumhurbaşkanı Erdoğan: “FETÖ’nün DEAŞ’tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizidir. Bunların hepsi tıpkı PKK gibi sahaya sürülen piyonlardır. Biz bu katil sürülerinin yularını kimlerin tuttuğunu gayet iyi biliyoruz”