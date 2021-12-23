Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferit Şahenk’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ferit Şahenk ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.