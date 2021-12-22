Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.