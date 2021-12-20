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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle birlikte birkaç ay sonra enflasyonun nasıl düşmeye başladığını hep beraber yaşayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle birlikte birkaç ay sonra enflasyonun nasıl düşmeye başladığını hep beraber yaşayacağız."
Politika 20.12.2021, 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle birlikte birkaç ay sonra enflasyonun nasıl düşmeye başladığını hep beraber yaşayacağız."