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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "EYT’yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "EYT’yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. "

Politika 28.09.2022, 23:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "EYT’yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "EYT’yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. "

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