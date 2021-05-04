Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud’u kabul etti.
Politika 04.05.2021, 16:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud’u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud’un bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.