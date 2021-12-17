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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti.
Politika 17.12.2021, 18:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.