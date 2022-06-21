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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 21.06.2022, 15:49 21.06.2022, 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya’yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler’le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

#Estonya Başbakanı Kallas #erdoğan
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