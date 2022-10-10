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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafımıza Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafımıza Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz."
Politika 10.10.2022, 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafımıza Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz."