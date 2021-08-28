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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Osmanlı Sefaret Binası’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ’da eski Osmanlı Sefaret Binası’nı ziyaret etti.
Politika 28.08.2021, 17:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ’da eski Osmanlı Sefaret Binası’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Karadağ’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ve eşi Lidija Djukanovic ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veren eski Osmanlı Sefaret Binası’nı ziyaret etti.