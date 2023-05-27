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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu Ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.
Politika 27.05.2023, 20:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu Ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.