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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik."

Politika 23.09.2022, 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik."

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