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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan, Karabağ'dan ders çıkarmalıdır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Politika 10.12.2020, 13:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:
''Ermenistan, Karabağ'dan ders çıkarmalıdır''
"Azerbaycan toprakları Terter Çayı'nın suyuna kavuştu. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur."
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