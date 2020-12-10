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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan, Karabağ'dan ders çıkarmalıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Politika 10.12.2020, 13:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan, Karabağ'dan ders çıkarmalıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

''Ermenistan, Karabağ'dan ders çıkarmalıdır''

"Azerbaycan toprakları Terter Çayı'nın suyuna kavuştu. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur."

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