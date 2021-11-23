Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim olmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150'nci genişletilmiş il başkanları toplantısını icra ediyoruz. 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Tıpkı MYK ve MKYK toplantıları gibi bu istişare toplantıları partimizin mutfak çalışmalarıdır.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı https://t.co/OlGX4ZoYjM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 23, 2021

Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerin ana meseleleri bu tür toplantılarda ortaya çıkıyor. Bu platformlar milletimizin sesinin, nefesinin en üst düzeyde yankılandığı yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sebebi budur.

Partimizi 2001 yılı Ağustos ayında kurduktan 15 ay sonra ilk defa milletimizin huzuruna çıktık. Sloganımız 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, tek başına iş başına' olarak belirlemiştik. Milletimiz çağrımıza cevap verdi, yüzde 34,3 oy ile bizi tek başımıza iktidara getirdi. Yönetimi devraldıktan sonra milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükler özlemine cevap vermenin, diğer yandan kalkınma eksikliklerini tamamlama gayretine girdik. Mahalli idareler seçiminde belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık.

İktidarımızın ilk döneminde vesayetin engellerini aşmak için sabırlı ve kararlı bir mücadele . Gece yarısı bildirilerinden Meclis'teki tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı, kanunları hiçe sayarak Meclis'te Cumhurbaşkanı seçmemizin önüne geçmek istediler. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerini 'Durmak yok, yola devam' diyerek kazandık. Ardından Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yüzde 69'luk desteğe mazhar olduk.