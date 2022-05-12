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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010’da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvenc
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okulları’na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı.
Politika 12.05.2022, 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okulları’na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı.