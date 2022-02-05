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İran Dışişleri Bakanı: "ABD’nin yaptırımları kaldırma yönündeki adımları kağıt üzerinde iyi olabilir, ancak yeterli değil”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz."
Politika 05.02.2022, 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz."