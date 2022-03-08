Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En az alan doktor ne alıyor dedim, ’8-9 bin’ dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, ’25-30 bin’ dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, giden gitsin. Üniversiteden yeni mezun doktor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Politika 08.03.2022, 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.