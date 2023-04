Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’da depremzedelerle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan, "Hedefimiz 319 bini ilk 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ afet konutları temel atma ve sosyal konutlar anahtar teslim töreninin ardından depremzedelerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem deprem konutlarının binlercesini teslim ettiklerini hem de Ramazan sevincini afetzede kardeşleriyle yaşadıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Allah kabul etsin 10. orucumuzu tutuk. Hem deprem konutlarımızın binlercesinin temelini attık hem de Ramazan sevincini afetzede vatandaşlarımızla yaşadık. Soframızı şenlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İftar sofrası birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi doya doya teneffüs ettiğimiz bir muhabbet sofrasıdır. Rabbim bu soframızın bereketini artırsın. Bu sofranın etrafında buluşan gönüller için maddiyatın, makamların, unvanın, zengin ya da fakir olmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin iftar sofralarını komşularından ve yakınlarından başlayarak fakir fukaraya açtığını görüyoruz. Özellikle asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki hayırseverlerimiz bu Ramazan her zamankinden daha cömert, vakıf ve derneklerimiz bu sene her zamankinden daha aktif, belediyelerimiz nerede bir muhtaç varsa elinden tutmanın ihtiyaçlarını gidermenin derdinde. Devletimiz ilgili kurumları yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla hamdolsun depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor. Milletçe 6 Şubat sabahı sadece kendi tarihimizin değil insanlık tarihinin en tabii afetlerinden birine uyandık. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, Elazığ’ın da arasında bulunduğu 11 ilimizde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Sizlerin şahsında Elazığlı vatandaşlarımızın hepsine geçmiş olsun diliyorum. Depremde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Hem yaşadığımız felaketin büyüklüğünü hem de yitip giden canlarımızın yüreğimize düşürdüğü ateşi tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Ne yaparsak yapalım gidenleri geri getiremeyeceğimizin farkındayız. Ama aynı şekilde can kayıpları dışında diğer kayıplarımızın telafi etmenin mümkün olduğunu da çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Biz sözüne sadık vaatlerinin arkasında duran bir Cumhur İttifakıyız"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi iktidarları döneminde her türlü kaybı telafi edebilecek güce ulaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünün vatandaşın emrinde olduğunun şahidi bizzat Elazığ’dır. 2020 senesinde Elazığ’da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmadık. Gece gündüz çalışarak, evleri yıkılan kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Deprem sonrasında söz verdiğimiz 25 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını Kahramanmaraş depremleri akabinde 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Enkaz kaldırma süratle neticelendirirken, eş zamanlı olarak deprem konutlarımızın inşasına geçiyoruz. Şimdiye kadar böğle genelinde 67 bin üzerinde konutun inşa sürecini başlattık. Bu sayı sürekli artıyor. Hedefimiz 319 bini ilk 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir. Elazığ’da da 7 bin 452 afet konutu inşa edeceğiz. Bugün 505’i şehrimizde olmak üzere toplam 31 bin 663 konutumuzun temellerini attık. Her ne kadar birileri bizi daha fazla cesaretlendirmek yerine saçma sapan yalanlarla önümüzü kesmeye çalışsa da, biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda ve kürsülerde verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz sandık ufukta görülünce vaat bohçasını açan seçim geçtikten sonra da vaatlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz sözüne sadık, vaatlerinin sonuna kadar arkasında duran bir Cumhur İttifakıyız.’’

"Milletin inanç değerlerine saygı göstermeyen bu istismarcıları 14 Mayısta sandığa gömmenizi bekliyoruz"

Kendilerinin iş bilmezlerle kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl 2020’de tuttuysak inşallah aynı başarıyı burada da sergileyeceğiz. İş yapmak, ülkeye ve millete hizmet etmek varken başka işler peşinde koşanları önce Allah’a sonra mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bizim bu iş bilmezlerle kaybedecek ne vaktimiz ne de onların lakırdılarını dinleyecek lüksümüz yok. Depremzedelerimiz bizden iş, yuva bekliyor. Afetin yol açtığı sorunların çözülmesini bekliyor. Cumhur ittifakı olarak bu beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız. Allah’ın izniyle seçim sürecini de suhuletle atlattıktan sonra deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Bu süreçte seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına ihtiyaçlarınızı geri plana itmesine ne müsaade etmeyeceğiz. Önümüzde sadece 43 gün kaldı. 14 Mayısa hep birlikte sandıklara gidecek. Ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız ve geleceğimiz adına tercihimizi ortaya koyacağız. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmayan bizi daima çok güçlü destek veren Elazığ’ın Gakkoş’ların 14 Mayısta da aynı kararlı duruşu tekrarlayacağına inanıyorum. Sizlerden sandığa gittiğinizde terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyenlere, milletimizin acısı halen tazeyken koltuk kavgasına tutuşanlara, ülkemizin sorunlarına çözüm üretecek hiçbir vizyon geliştirmeyenlere söylemleri ile FETÖ’cülere ve bölücülere cesaret aşılayanlara, kaostan krizden ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaadi olmayanlara, kendi siyasi ikballerinden, kendi menfaatlerinden, heveslerinden başka bir şey düşünmeyenlere, hak ettikleri dersi vermenizi bekliyorum. Sizlerden ne vatandaşımızın derdi ile dertlenen ne de yönetimine talip oldukları milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcıları 14 Mayısta sandığa gömmenizi bekliyoruz. Kardeşlerim Elazığ’a güveniyorum, rabbim yolumuzuz bahtımızı açık etsin" dedi.