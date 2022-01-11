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Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon’u kabul etti.
Politika 11.01.2022, 18:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Calderon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Calderon’un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.