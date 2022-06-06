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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz.”
Politika 06.06.2022, 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz.”