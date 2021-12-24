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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün n
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" dedi.
Politika 24.12.2021, 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" dedi.