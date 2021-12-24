Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün n

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" dedi.