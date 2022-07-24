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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş’i arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i arayarak, annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Politika 24.07.2022, 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş’i arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i arayarak, annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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