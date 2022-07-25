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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."

Politika 25.07.2022, 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."

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