Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye Yüzyılı’nı da m

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye Yüzyılı’nı da milletimizin zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. "