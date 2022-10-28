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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda demokrasimizi, katılımcı demokratik bir Cum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye Yüzyılı’nı da m
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye Yüzyılı’nı da milletimizin zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. "
Politika 28.10.2022, 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye Yüzyılı’nı da milletimizin zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. "