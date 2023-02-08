Hatay’da deprem bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada eşine az rastlanır 2 depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.