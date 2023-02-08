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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada eşine az rastlanır 2 depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı kimseyi mağdur etmeyeceğiz"
Hatay’da deprem bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada eşine az rastlanır 2 depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
Politika 08.02.2023, 18:26
Hatay’da deprem bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada eşine az rastlanır 2 depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.